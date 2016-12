Fiorentina, Mario Gomez lascia il Besiktas: "Per la situazione politica del paese"

Mario Gomez lascia il Besiktas e la Turchia . L'attaccante tedesco di proprietà della Fiorentina , che sul Bosforo è tornato bomber letale (26 gol in 33 partite) e si è conquistato la convocazione agli Europei, ha comunicato che non giocherà la prossima stagione con la maglia dei bianconeri a causa della difficile situazione politica che sta vivendo il Paese: "E' stata una decisione difficile " ha scritto su Facebook Gomez .

"E' stata una decisione difficile alla quale ho dovuto pensare molto. Devo dire a voi tifosi del Besiktas che è molto dura per me pensare di non giocare ancora con questo grande club di fronte a voi meraviglioso pubblico. La ragione è esclusivamente politica! Non c'è di mezzo lo sport o qualche altro motivo per cui ho preso questa decisione", ha scritto.

La delicata situazione venutasi a creare in Turchia dopo il (presunto) colpo di stato fallito spinge quindi lontano dal Besiktas l'attaccante tedesco, che ora dovrà discutere con la Fiorentina del proprio futuro: Gomez, che nei giorni scorsi ha rifiutato una proposta del Wolfsburg, ha il contratto in scadenza nel 2017 e prende 5 milioni netti a stagione. Troppi per il club di Della Valle, che infatti lo ha già inserito nella lista dei partenti: Corvino lo valuta circa 6/7 milioni, ma per lui al momento non ci sono offerte.

"E' totalmente dovuto ai terribili fatti avvenuti in questi ultimi giorni, spero possiate capire! Dico un enorme grazie al club, a voi tifosi e a tutte le persone vicine alla mia famiglia per i meravigliosi momoenti vissuti. E' stato un anno fantastico, spero che questi problemi politici possano essere risolti in modo pacifico molto presto. Mi piacerebbe giocare ancora nel Besiktas, spero di rivedervi presto" la conclusione del messaggio del tedesco ai suoi ormai ex tifosi.