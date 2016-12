Fiorentina, Mario Gomez attacca la Merkel: "Non sono fragile" 

18:39 - Mario Gomez rimanda direttamente al mittente le critiche della cancelliera tedesca Angela Merkel: "Sarei bravo ma fragile? Lei è molto tifosa... però io per 7 anni non ho mai avuto problemi fisici. Non posso cambiare gli ultimi 12 mesi e il grave infortunio avuto. Comunque ora devo solo guardare avanti. In questo momento per me conta di più la Fiorentina della Nazionale". E rilancia: "Sono a caccia del gol, vedrete che arriverà presto".



In conferenza stampa all'Artemio Franchi, Mario Gomez ha spiegato la sua situazione: "Ci alleniamo ma possiamo dare di più. Mi mancava un pò di tranquillità con l’infortunio alla coscia, ma negli ultimi giorni ho fatto le prove con gran forza e spirito. Non ho trovato ancora il gol, è vero, ma il calcio è cosi. L’importante è come sto in campo, prima o poi l’occasione davanti alla porta arriva. Quando si sta tanto tempo lontani dal campo di gioco non è semplice tornare e fare le stesse cose che si era in grado di fare prima. Ci mancano punti e gol in campionato, ma con gli allenamenti possiamo migliorarci".