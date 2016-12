Fiorentina, Kalinic: "Vogliamo regalare lo scudetto ai tifosi"

Nikola Kalinic non nasconde le ambizioni sue e della Fiorentina nella corsa allo scudetto. "La Juve è favorita per lo scudetto per la sua esperienza e i tanti trofei vinti, però io spero proprio che la Fiorentina possa riuscire a regalarlo ad una città che lo aspetta da una vita. Io e i miei compagni vogliamo ripagare i nostri tifosi. E puntiamo anche ad andare avanti il più possibile in Europa League", ha detto l'attaccante croato.