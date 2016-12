Fiorentina, Kalinic sfida Higuain: "È il numero uno dei centravanti, ma vinco io"

È la sorpresa di questo avvio di stagione, le sue reti stanno facendo sognare una Firenze mai così in alto dopo sette giornate: Nikola Kalinic non si nasconde, "sono nato attaccante” ammette a La Nazione. E domani avrà la chance di confrontarsi con un altro purosangue dell'area di rigore, Gonzalo Higuain : "È il centravanti più forte che ci sia in Italia al momento, lo metterei sul podio europeo".

La sfida con l'argentino non lo spaventa, “sono abituato a battermi con giocatori più forti, da bambino ero sempre il più piccolo in squadra”, ricorda il croato.

Un testa a testa iniziato in estate, quello tra partenopei e Fiorentina: “Il mio agente mi ha parlato di un interessamento del Napoli, ma la trattativa con Pradé era già avviata e non vedevo l'ora di firmare, non potevo perdere questa occasione”. E non la sta sprecando, sempre più integrato negli schemi di Sousa e sempre più decisivo, i tifosi iniziano già a tirare in ballo un idolo della Fiesole, Gabriel Omar Batistuta: "È un paragone che mi rende orgoglioso, è stato un attaccante di livello mondiale, ma non deve essere motivo di pressione”.

Sulla striscia positiva dei viola Kalinic non si sbilancia, sa quanto sia complicato ritrovarsi nei posti che contano a maggio: "Lotteremo per tenerci il primo posto, ma ci saranno periodi in salita. Questo è il calcio".