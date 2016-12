Fiorentina, Kalinic rassicura: "Prepariamoci al Napoli"

L'allarme in casa Fiorentina per Nikola Kalinic si è già spento, contro il Napoli ci sarà. E' stato lo stesso giocatore a rassicurare i tifosi: "Continuo con la preparazione per questa importante partita". L'attaccante era stato sostituito al 60' di Malta-Croazia e il ct Cacic aveva parlato di problemi fisici: "Sentiva bruciore al muscolo posteriore delle cosce". Per fortuna dei viola, era solo stanchezza.