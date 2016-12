Fiorentina-Juventus, 20 anni fa il super gol di Del Piero

14:57 - Esattamente venti anni fa Alessandro Del Piero segnava uno dei gol più belli della sua carriera e uno dei più importanti nella storia della Juventus. Con un destro al volo in spaccata, un mix di tecnica, coordinazione e intraprendenza, l'appena 20enne Alex firmava la rimonta contro la Fiorentina e lanciava la corsa della Juventus verso l'agognato 23esimo scudetto. Proprio Del Piero ha ricordato l'evento con una serie di tweet sul profilo ufficiale.

E' il 4 dicembre del 1994. La Juventus non vince lo scudetto da otto stagioni e al Delle Alpi i bianconeri di Lippi affrontano la Fiorentina.



Tutti marcano Batistuta, ma i viola vanno in vantaggio con Baiano e Carbone: 0-2, ancora una volta non sembra l'anno giusto per la Juve. Ma prima Vialli segna una doppietta, poi, al minuto 87, il magrissimo capellone Alex raccoglie in spaccata un lunghissimo lancio dalla fascia: non stoppa la palla, come logica vorrebbe, ma calcia al volo di mezzo esterno. Toldo rimane fermo, il Delle Alpi esplode e la Juve, in quel preciso istante, capisce che lo scudetto si può vincere.