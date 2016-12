Fiorentina-Inter 3-0, Mazzarri: "Siamo in grossa difficoltà"

23:32 - L'Inter a Firenze ha subito il secondo ko pesante consecutivo in campionato: "Non stiamo bene fisicamente e lo sappiamo - ha dichiarato Mazzarri -. Abbiamo dei problemi e sono venuti fuori, ho provato a dare una scossa a tutti ma siamo in difficoltà. Per fortuna c'è la sosta". Lo 0-3 con la Fiorentina non dà alibi al tecnico: "Va un po' male tutto. Arriviamo sempre tardi sulla palla, così è difficile trovare i meccanismi di gioco giusti".

"Ho provato a fare qualcosa di diverso dopo sette partite di fila giocate in pochi giorni - continua Mazzarri -, ma è evidente che non siamo in condizione. Nei prossimi 15 giorni bisognerà lavorare in un certo modo per tornare in campo con una condizione fisica diversa. Arriviamo sempre dopo sul pallone e troppi giocatori hanno problemi fisici". Per il tecnico dell'Inter non è un problema tattico: "Arrivando sempre dopo sulla palla diventa difficile trovare dei meccanismi di gioco. Non cerco alibi, ma ci va un po' male tutto. Abbiamo provato a reagire nel secondo tempo ma non siamo stati fortunati in un paio di occasioni. Era difficile avere una reazione veemente su un campo difficile come questo. Problemi d'organico? Non parlo di questo, lavoriamo su quello che abbiamo. Tutti dobbiamo fare meglio e sappiamo già quali corde toccare. I giocatori vogliono uscire da questo momento".