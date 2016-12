Fiorentina-Inter 3-0, eurogol di Babacar e Cuadrado

10:44 - Crolla nuovamente l'Inter di Mazzarri nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Al Franchi, la Fiorentina di Montella si impone 3-0 superando proprio i nerazzurri in classifica salendo a quota 9 punti. Vantaggio viola con un eurogol di Babacar al 7', imitato al 19' da un destro a giro di Cuadrado che fredda Handanovic. La reazione dell'Inter non c'è e la Fiorentina cala il tris con Tomovic al 76' con un'azione solitaria sulla destra.

LA PARTITA

Finisce con il Franchi colorato di viola che intona "Il pallone è quello bianco" ai giocatori dell'Inter. Comicità tutta toscana che però in un certo senso sintetizza meglio di tante parole i novanta minuti di Fiorentina-Inter. Un 3-0 netto, perentorio che fa uscire la squadra di Montella da un inizio di campionato col freno a mano tirato e fa piombare Mazzarri in uno stato di crisi innegabile dopo i sette gol subìti nelle ultime due giornate di campionato. Poche idee e ben confuse per i nerazzurri che a Firenze non raccolgono i fischi tanto contestati dal tecnico, ma tre sberle che fanno malissimo.

La prima, quella che in pratica ha fatto più male ed è bastata a spegnere le velleità belliche dell'Inter, è arrivata già al 7' con un gol incredibile di Babacar. Il sostituto di Gomez, ma anche di Rossi, prende palla ai 25 metri ed esplode un destro all'incrocio dei pali che pietrifica Handanovic sulla linea di porta e manda all'aria i piani tattici difensivi di Mazzarri. La risposta nerazzurra è nei piedi di Icardi che al 12' sfiora il pareggio nell'unico tiro della sua serata e in uno dei pochi sprazzi offensivi dell'Inter che da lì in poi torna a subire il gioco e la forza fisica della Fiorentina, specialmente nel mezzo del campo dove - in teoria - i muscoli di M'Vila e Medel avrebbero dovuto garantire solidità al reparto. La pratica però è cosa diversa e Cuadrado, acciaccato e in dubbio alla vigilia, ha il potere e la forza di fare quello che vuole, quando e soprattutto come vuole. All'8' impegna Handanovic con una percussione da sinistra che è la prova generale del gol con un destro a giro dal limite dell'area che vale il raddoppio. Il dominio viola continua fino all'intervallo e solo un paio di parate di Handanovic evitano il tracollo totale anticipato.

Crollo che arriva però inesorabile nella ripresa quando tutti si aspettano la reazione dell'Inter e invece va in scena la continuazione del monologo orchestrato da Montella. La maggiore aggressività nerazzurra al ritorno in campo è evidente, ma dura solo cinque minuti prima di tornare alla calma piatta del primo tempo lasciando spazio alle giocate di Cuadrado e Babacar che al 63' costruiscono una super-azione che Handanovic sventa in qualche modo. Il terzo gol però è nell'aria e arriva al 76' con una percussione sulla destra di Tomovic, al secondo gol in Serie A, bravo a entrare nella difesa schierata come un coltello nel burro e infilare la porta per il 3-0 finale, con Brillante che si divora rivincita personale e quarto gol nel recupero.

Dal Franchi, insomma, escono due squadre con un morale decisamente opposto e che vivono la sosta in arrivo in maniera differente. La Fiorentina adesso che ha ingranato, o almeno sembra, è costretta a rallentare il ritmo. Per l'Inter - e soprattutto per Mazzarri - è invece una boccata d'ossigeno, l'opportunità per riflettere e sistemare un assetto tattico che lascia più di qualche perplessità ai tifosi e non solo. Il campo del resto parla chiaro.



LE PAGELLE

Cuadrado 8 - Imprendibile, come sempre o forse anche di più. Si sblocca con un gran gol e fa vedere solo la targa sia ai mediani di Mazzarri sia ai difensori. Fa quello che vuole e solo Handanovic gli nega la gioia di altri gol.

M'Vila 4,5 - E' una diga davanti alla difesa, ma una di quelle che fa acqua da tutte le parti. Nei buchi lasciati in mezzo Aquilani e Fernandez si infilano che è una meraviglia, Babacar e Cuadrado fanno anche male muovendosi in quella zona.

Babacar 7,5 - Sembra essere maturato davvero questo giovane attaccante. Merito di Novellino a Modena, certo, ma anche di Montella che lo sta catechizzando. Un eurogol e tanto gioco per la squadra. Se si conferma a questi livelli Gomez può anche aspettare.

Dodô 6 - Insieme a D'Ambrosio (6) sono i "meno peggio" dell'Inter. Loro almeno provano a fare qualcosa saltando l'uomo e crossando in area. Vanno anche al tiro, ma di fronte c'è un Neto (7) in forma super.

Mati Fernandez 7 - Gioca tra linee con confidenza e tecnica. La palla non la perde mai e la fluidità della manovra ne giova pienamente.

Icardi 5 - Si vede al 12' per un gran tiro fuori di poco, poi sparisce. Poco supportato dai compagni, non riesce a dare la giusta profondità.



IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 3-0

Fiorentina (4-3-1-2): Neto 7; Tomovic 7, Rodriguez 6,5, Savic 6,5, Alonso 6,5; Aquilani 7, Pizarro 6,5, Kurtic 6; Mati Fernandez 7 (33' st Vargas 6); Cuadrado 8 (41' st Brillante sv), Babacar 7,5 (19' st Bernardeschi 6). A disp.: Tatarusanu, Lupatelli, Basanta, Pasqual, Borja Valero, Hegazi, Badelj, Lazzari, Ilicic. All.:Montella 7

Inter (3-5-2): Handanovic 5,5; Ranocchia 5 (14' st Hernanes 5), Vidic 5, Juan Jesus 5; D'Ambrosio 6, M'Vila 4,5, Medel 5, Kovacic 5, Dodò 6 (22' st Obi 5,5); Osvaldo 5 (29' st Palacio 5,5), Icardi 5. A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Mbaye, Kuzmanovic, Krhin. All.: Mazzarri 4

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 7' Babacar, 19' Cuadrado, 31' st Tomovic

Ammoniti: Kurtic, Tomovic (F); Ranocchia, D'Ambrosio, Osvaldo (I)

Espulsi: nessuno