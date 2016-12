Fiorentina, il "bianconero" Neto sostituisce Tatarusanu

11:03 - Neto, che vive da separato in casa dal 3 gennaio a causa del rifiuto del rinnovo di contratto, giocherà giovedì sera nella partita di Europa League contro il Tottenham. Scelta forzata. Tatarusanu ha accusato una riacutizzazione della lombalgia già presente ed è costretto a uno stop di dieci giorni; Rosati non è stato inserito nella lista UEFA e Lezzerini, classe '95, è troppo giovane per esordire contro gli Spurs.

Singolare ma è così: giovedì la Fiorentina giocherà con un portiere quasi a tutti gli effetti della Juventus, l'acerrima rivale della Viola. E' noto infatti che Neto, avendo rifiutato il rinnovo di contratto, a giugno lascerà Firenze per diventare un giocatore bianconero. Montella non ha scelta. Un'alternativa ce l'avrebbe, il giovane Lezzerini, ma fargli giocare la sua prima in carriera da professionista contro il temibile Tottenham, in un match che potrebbe precludere in anticipo le speranze della Fiorentina di vincere l'Europa League e quindi di partecipare alla Champions della prossima stagione, è un rischio troppo troppo grosso. Quindi uno juventino nella porta viola. Per la sfida europea sarà così. Poi per la partita di domenica contro l'Inter a San Siro sarà tutto da vedere. Montella volendo potrebbe schierare Rosati, fuori dalla lista UEFA, al posto del brasiliano. Ciò che è peggio però è che il 5 marzo la Fiorentina affronterà la Juve in Coppa Italia, nella nuova casa di Neto e chissà se Tatarusanu riuscirà a recuperare dall'infortunio alla schiena prima di questo impegno...