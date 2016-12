Fiorentina, i tifosi contestano: "Mercato da pezzenti"

VERDÚ: "IL 21 PER JARQUE"Presentato il nuovo acquisto Joan Verdù: "Questa per me non è una rivincità, ma un'opportunità. Lotterò per la maglia viola e aiuterò la Fiorentina, che mi seguiva già dal 2012. Adesso sono arrivato qui per cercare di vincere l'Europa League. Il mio ruolo? Mi piace giocare come trequartista o mezza punta. Spero di poter far bene come ha fatto Luca Toni quando è tornato in Italia dagli Emirati Arabi. Se devo scegliere un calciatore italiano a cui mi ispiro, dico Andrea Pirlo". Verdù ha proseguito: "Adesso ho la fortuna di poter giocare con un grande attaccante come Giuseppe Rossi, ci siamo sfidati molte volte quando lui era al Villarreal. Ho scelto il numero 21 in memoria di Daniel Jarque, mio ex compagno di squadra ai tempi dell'Espanyol, che morì nel 2009 in ritiro a Coverciano".