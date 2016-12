Fiorentina, gioia Paulo Sousa: "Ottima prestazione"

Dopo gli scalpi in amichevole di Barcellona e Chelsea, Paulo Sousa parte con il piede giusto anche in campionato con una convincente vittoria contro il Milan. "Abbiamo cominciato bene, una prestazione buonissima, era una partita importante con noi - ha commentato il tecnico della Fiorentina - La squadra ha ampi margini di miglioramento. Rossi? Sta bene, è un giocatore importantissimo per noi. Spero che presto possa giocare con continuità".