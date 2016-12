Fiorentina, finalmente tocca a Marin

17:26 - Con la qualificazione già in cassaforte e un solo punto che separa la squadra dal primato matematico del girone, Vincenzo Montella ha deciso di lasciare a riposo Gomez, Pizarro e Gonzalo Rodriguez e di non portarli in trasferta in Francia per la sfida con il Guingamp. Spazio dunque a Tomovic e Richards in difesa, mentre in attacco l'allenatore viola potrebbe dare la prima possibilità da titolare a Marko Marin affiancandolo a Babacar.

I CONVOCATI

Ecco la lista dei giocatori scelti da Montella: Alonso, Aquilani, Babacar, Badelj, Basanta, Borja, Cuadrado, Ilicic, Kurtic, Lazzari, Lezzerini, Mancini, Marin, Neto, Richards, Savic, Tatarusanu, Tomovic, Vargas