Fiorentina: esonerato Vincenzo Montella

Dopo tre stagioni e tre quarti posti, finisce nel modo peggiore l'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. Dopo i dissapori degli ultimi tempi, i Della Valle hanno deciso di esonerare l'allenatore campano, che aveva ancora un anno di contratto, e potrebbero decidere di adire le vie legali per percorrere la strada della giusta causa. Per la sostituzione in pole Paulo Sousa : per lui contratto annuale con opzione per il secondo.

Dunque lo strappo degli ultimi tempi non è stato ricucito e la separazione non poteva essere più brusca e con ogni probabilità piena di strascichi addirittura giudiziari. E' molto duro il tono del comunicato del club viola e tra le righe sembra chiara l'intenzione di non corrispondere nulla al tecnico che ha ancora un anno di contratto. Al suo posto in pole c'è Paulo Sousa, a cui è stato offerto un contratto annuale con opzione per il secondo da 1,5 milioni di euro. Più defilate le ipotesi Ventura e Donadoni.

Il comunicato ufficiale sul sito della Fiorentina:



ACF Fiorentina ha valutato il comportamento ultimamente tenuto dal proprio allenatore Vincenzo Montella come la precisa volontà di liberarsi da un contratto legittimamente firmato meno di due anni fa perché contenente una clausola che l'allenatore non ritiene più nel suo interesse, ma che a suo tempo aveva concordato.



Così, con grande rammarico, dobbiamo prendere atto del fatto che è venuto meno il rapporto fiduciario necessario per la prosecuzione di qualunque rapporto e siamo pertanto costretti – per il bene della società– ad esonerare Vincenzo Montella.



Questa situazione repentina ovviamente ci crea problemi organizzativi che dobbiamo risolvere con urgenza.



Ci saremmo aspettati dall'allenatore un comportamento più chiaro, più rispettoso e meno ambiguo nei confronti di una maglia, dei suoi tifosi e di una società che tanto gli hanno dato.