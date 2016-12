Fiorentina-Empoli 1-1: Sarri fa tremare Montella

08:43 - Fiorentina-Empoli 1-1. Gol di Vargas al 45' e risposta di Tonelli al 12' del secondo tempo. Il derby toscano finisce in parità, e giustamente. La Fiorentina ha attaccato di più (palo di Gomez, tre grandi parate di Sepe), ma l'Empoli ha dato non pochi pensieri alla difesa di Montella. La squadra viola ha perso l'occasione di avanzare in zona-Champions. Per l'Empoli, sesta gara senza sconfitte: bravo Sarri.

LA PARTITA

Bella sfida, piacevole e senza remore di buon gioco. La Fiorentina fa il suo, di possesso palla e ordinate geometrie. L'Empoli si oppone al meglio, com'è il suo stato di salute: 9 punti nelle ultime 5 gare, senza macchia della sconfitta. Montella e Sarri sono pronti per un derby che riempie (quasi) il Franchi, e il sole illumina la partita su ritmi alti. Subito.

La caccia al gol è marchiata di viola e al 14' Borja Valero non si dà pace: a due metri dalla linea di porta, su un pallone vagante da calcio d'angolo, gli riesce l'impresa di mandare alto (di testa) quel pallone. I compagni lo consolano, Cuadrado vuole farlo con un tiro mirato e angolato dal limite, ma Sepe oppone il meglio di sé.

Buona la Fiorentina, l'Empoli sa come ripararsi e con Valdifiori e Verdi, dopo quegli spaventi, prova a distrarre Pizarro e compagni dal loro costante impegno offensivo. E' Basanta, retropassaggio fuori misura, che spalanca la (sua) porta per Tavano, ma l'empolese sciupa per egoismo. E' il 25'. Un minuto dopo, lo stesso Tavano in corsa cerca di rimediare, pallone deviato.

La partita non ha senso deciso, prevalente. Si gioca quasi alla pari, con diversi metodi e prospettive, ma senza smarrire -l'Empoli, per capirsi- una precisa identità di gioco. La Fiorentina attacca di più, l'Empoli non bada solo a difendersi. C'è un'occasione per Gomez, para Sepe; c'è un tiro avvelenato di Maccarone, para Neto. Poi il finale del tempo con il doppio lampo in viola.

Al 44' è Joaquin che a destra affonda, e il suo cross nel cuore dell'area è deviato di mano da Rugani, in scivolata: è rigore, seppure con annessa sfortuna del difensore empolese, ma l'arbitro Russo fa correre e -spesso accade- il collaboratore di fondocampo non collabora. Ci starebbe la solita litania dei lamenti, ma pochi secondi bastano per sistemare, diciamo sistemare, gli umori. Ci pensa Vargas che rispolvera il suo proverbiale tiro, da tempo rimasto nell'album dei ricordi: diagonale feroce, imparabile per il bravo Sepe. E' giusto il 45'. Fiorentina in vantaggio. E riposo.

Ripresa, e ai fiorentini viene l'idea di chiudere subito il conto: il palo di Gomez al 2' (sfortuna) e il siluro di Cuadrado al 4' (che parata, Sepe) sono il prologo di quello che invece non è. Nel senso che scampato lo 0-2, l'Empoli ricomincia a fare il suo calcio, protettivo, aggressivo e a volte sorprendente. La sorpresa è Tonelli, il difensore centrale, che sull'angolo calciato da Valdifiori al 12' compare fra le maglie viola e di testa fa gol. E' l'1-1, la difesa fiorentina cade ancora in certe sue amnesie. E gli va pure bene al 18' quando Savic toglie dalla porta il secondo gol empolese (uscita distratta di Neto).

C'è ancora mezz'ora per sistemare i conti. La Fiorentina per spiccare il volo un po' più in alto verso la zona-Champions, l'Empoli per mantenere questa imbattibilità che resiste dopo la sconfitta interna con la Juve di inizio novembre, e sono 6 gare con 10 punti a corredo. Ma le occasioni che fin qui ci sono state, si smarriscono: nonostante i cambi. Con un finale che d'improvviso si accende, inspiegabile epilogo di una gara molto corretta. Peccato finirla così, le ammonzioni di Borja Valero, Pucciarelli, Valdifiori e Aquilani in due minuti sono il non-senso finale di un derby che ricordiamo per ben altro. E che finisce 1-1, com'è giusto che sia.



LE PAGELLE

Savic 6,5 - Ha il merito, non da poco, di rischiare la testa fra palo e traversa per togliere dall'incrocio il pallone del possibile raddoppio empolese. Vale come un gol.

Basanta 5,5 - Quella distrazione, a metà del primo tespo (assist per Tavano) potrebbe costare cara. Si riprende da quel mezzo-choc.

Pizarro 6,5 - Con ordine e disciplina, come al solito, distribuisce palloni e razionalità.

Borja Valero 6,5 - Vero che sbaglia un gol già fatto dopo pochi minuti. Ma altrettanto vero che fino all'ultimo macina palloni e metri alla caccia del successo.

Cuadrado 6,5 - Gli manca il gol, ma è "colpa" di Sepe il portiere avversario.

Gomez 5,5 - Esce e lo fischiano, Al 2' st di testa prende il palo pieno (Sepe sarebbe battuto). E' sul resto della partita che sembra un po' lontano dal cuore del gioco viola.

Sepe 7,5 - Tre grandi parate, decisive. Su Vargas nulla può fare, e sul palo di Gomez c'è il palo, appunto. Una sicurezza.

Tonelli 7 - Il gol di testa, ed è tanta roba. Al presidio di difesa lui c'è. E se pure fa gol...

Rugani 6 - Una sua mano, cross di Joaquin, sarebbe da rigore.

Valdifiori 6,5 - Il suo calcio pulito e i suoi assist preziosi sono un punto di riferimento per tutta la squadra.

Tavano 5 - Eccede nel personalismo di voler fare troppo spesso da solo. Ed è un difetto che la lunga militanza dovrebbe scongiurare.



IL TABELLINO

FIORENTINA-EMPOLI 1-1

Fiorentina (3-5-1-1): Neto 6; Savic 6,5, Rodriguez 6, Basanta 5,5; Joaquin 6 (22' st Aquilani 6), Mati Fernandez 6, Pizarro 6,5, Borja Valero 6,5, Vargas 7 (37' st Alonso sv); Cuadrado 6,5; Gomez 5,5 (37' st El Hamaduoi sv). A disp: Tatarusanu, Richards, Tomovic, Badelj, Kurtic, Pasqual, Ilicic, Marin. All. Montella 6

EMPOLI (4-3-1-2): Sepe 7,5; Hysaj 6, Tonelli 7, Rugani 6, Mario Rui 6; Croce 6, Valdifiori 6,5, Signorelli 6,5; Verdi 6 (10' st Zielinski 6); Maccarone 6 (27' st Mchedlidze 6), Tavano 5 (16' st Pucciarelli 6,5). A disp: Pugliesi, Bassi, Barba, Laxalt, Bianchetti, Moro, Aguirre, Rovini. All. Sarri 6,5

Arbitro: Russo

Marcatori: 45' Vargas (F), 12' st Tonelli (E)

Ammoniti: El Hamaduoi, Aquilani, Borja Valero (F), Maccarone, Zielinski, Pucciarelli, Valdifiori (E)

Espulsi: --

Note: --