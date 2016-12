Fiorentina, ecco perché il gol è di Badelj

Tiro di Badelj, deviazione di Kalinic e gol. Già, ma di chi? La prima rete della Fiorentina all'Udinese va assegnata, secondo il regolamento della Lega, che si adegua alla normativa Uefa, al giocatore che tira, quindi Badelj, e non a chi devia fortuitamente il pallone, in questo caso Kalinic. Ci viene incontro, per capire, il punto 2A del regolamento:



"2. Deviazioni di un proprio compagno A. Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all'autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all'autore dell'ultimo tocco".