Fiorentina, ecco Blaszczykowski: "Pronto a giocare subito"

A Firenze è stato il giorno di Jakub Blaszczykowski . L'ex Dortmund si è presentato alla stampa: "Ringrazio la Fiorentina per la fiducia, ora toccherà a me dimostrare il mio valore. Volevo cambiare società e la Fiorentina è stata quella che mi ha cercato con più insistenza, voglio misurarmi nel campionato italiano. Negli ultimi mesi non ho giocato molto ma mi sono sempre allenato, ho bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione. Mi sento pronto per scendere subito in campo".

Kuba ha poi spiegato: "Mi sono sempre allenato duramente e dobbiamo pensare solo a lavorare, i risultati arriveranno di conseguenza. Con il Borussia siamo partiti che non eravamo un top club ma grazie al lavoro siamo riusciti a giocarcela alla pari con il Bayern. Klopp ha contribuito molto in questo, era un allenatore molto esigente".



Per quanto riguarda quello che si aspetta dal nostro campionato: "Ho giocato già alcune volte contro le formazioni italiane, ogni campionato ha le proprie caratteristiche ma ho maturato un'esperienza che credo mi permetterà di inserirmi in breve tempo. Sono particolarmente contento dell'accoglienza che ho ricevuto dai tifosi, vogliamo dare loro delle gioie. Quando ero giovane in Polonia seguivo il campionato italiano e sono contento di potermi mettere alla prova qui".



Kuba ha anche spiegato la sua situazione dopo gli infortuni degli ultimi anni: "Ho avuto un grosso infortunio al ginocchio, ma poi sono tornato a giocare. Negli ultimi mesi ho avuto solo qualche problema muscolare che non mi ha aiutato a recuperare il posto, allora ho deciso di considerare esperienze altrove.Il mio ruolo? Sta al mister decidere, io mi metto a disposizione. In ogni caso nel calcio di oggi si attacca e si difende tutti insieme. Se mi sento più Robben o più Di Livio? Io sono Blaszczykowski ed è difficile dire a chi assomiglio, posso giocare sia in una posizione più offensiva che difensiva".