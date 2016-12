Fiorentina, Della Valle: "Montella, basta temporeggiare"

Resta ancora da decifrare il destino di Montella , che ancora non ha sciolto i dubbi riguardanti il suo futuro sulla panchina della Fiorentina . Nella serata di giovedì, a tal proposito, è arrivato un duro comunicato di Andrea Della Valle : "La società è in attesa di essere messa a conoscenza della chiara posizione del suo allenatore, riteniamo che per rispetto sia indispensabile definire la situazione e non si possa temporeggiare ulteriormente".

Il tecnico della Viola, dopo la fine del campionato, aveva detto di avere bisogno di alcuni "giorni di riflessione" per decidere il proprio futuro. Un'attesa che, evidentemente, ha infastidito la Fiorentina, la quale - secondo indiscrezioni - sarebbe pronta a offrire al tecnico anche un rinnovo fino al 2017.



Intanto, il presidente onorario Andrea Della Valle non è più disposto ad aspettare ed esce allo scoperto con un comunicato che mette spalle al muro Montella: "La Società è in attesa di essere messa a conoscenza della chiara posizione del Suo allenatore Montella, nel rispetto degli accordi a suo tempo presi e della correttezza finora tenuta. Riteniamo che per il rispetto che tutti dobbiamo alla maglia e ai nostri tifosi sia indispensabile definire la situazione e non si possa temporeggiare ulteriormente".



Alle parole di Della Valle ha poi risposto lo stesso tecnico viola: "Sono sorpreso dal comunicato della società, ma sono l'allenatore della Fiorentina e sono disponibile a continuare ad esserlo con entusiasmo".