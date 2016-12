Fiorentina-Crotone 1-1: Astori salva i viola nel diluvio del Franchi

LA PARTITASono arrivate solo conferme dalla sfida del Franchi, durata quasi un'ora in più di tutte le altre partite per l'interruzione decisa da Gavillucci nel diluvio che ha colpito Firenze nel primo tempo. La Fiorentina non sta benissimo, mancano le idee e il feeling con il gol - che sembrava ritrovato a Cagliari per quanto riguarda il campionato - non è dei migliori. Il Crotone dall'altra parte non è fortunato e dopo la sfida col Sassuolo, persa in rimonta nel finale, si è visto raggiungere a cinque minuti dalla fine dalla zampata di Astori, quando la prima vittoria in Serie A sembrava essere alla portata. Il tabellino recita 1-1 e solo le parate di Cordaz nel recupero hanno saputo muovere la classifica dei calabresi, con un punto che a conti fatti accontenta nessuno, ancora meno la Fiorentina.



Il primo quarto d'ora non si è giocato, o meglio, si è disputata una partita ai limiti di un altro sport con l'acqua protagonista. Le secchiate d'acqua rovesciate in campo hanno suggerito ai ventidue in campo, soprattutto ai viola padroni di casa, di provare la conclusione dalla distanza sfruttando l'aquaplaning del pallone sul terreno di gioco inzuppato, ma né Ilicic né tantomeno Vecino o Tello hanno saputo sorprendere Cordaz. Al 16' l'interruzione voluta da Gavillucci che quarantacinque minuti dopo fa riprendere il match con una sorpresa immediata: il gol del Crotone. Dopo un contropiede concluso centralmente da Trotta, segnale di un rientro dagli spogliatoi più deciso per i calabresi, arriva il gol da rapace d'area di rigore di Falcinelli al 22', bravo e caparbio a credere e sfruttare un pallone non trattenuta da Tatarusanu in area. Da lì inizia un'altra partita.



Il Crotone si difende con ordine approfittando di una Fiorentina lenta, molle e ostinata in passaggi orizzontali al centro del campo. Manna dal cielo per le due linee compatte schierate da Nicola, soprattutto nella ripresa, dove Ilicic e Tello allargati sulle rispettive fasce per aprire il fortino rossoblù, non trovano lo spunto vincente per creare la superiorità numerica più adatta per sfruttare l'ingresso di Kalinic. Stoian e Rohden sugli esterni tengono botta e ripartono, ma gli unici rischi per Cordaz arrivano come nel primo tempo solo da conclusioni dalla distanza. Negli ultimi dieci minuti la Fiorentina alza il ritmo e trova il pareggio, sfiorando la vittoria. Il sinistro di Ilicic sfiora il palo di un soffio, Tello centra Cordaz che capitola solo all'85' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la deviazione imprecisa di Rohden che finisce sui piedi di Astori per il gol del pareggio.



I quattro minuti di recupero diventano un assedio viola, ma è troppo tardi. Le conclusioni di Zarate e Badelj, quest'ultima a colpo sicuro, esaltano Cordaz che capitalizza il punto conquistato a Firenze. Un punto della speranza, una nuova partenza per i calabresi. Scenario opposto a quello di Firenze e della Fiorentina sulla quale diluviano fischi.