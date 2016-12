Fiorentina, ci pensa sempre Kalinic: 2-2 all'Empoli

LA PARTITALa Fiorentina regala praticamente un tempo, ma alla fine riesce a pareggiare il match contro l'Empoli e ora può davvero rammaricarsi per gli errori commessi nei 45' iniziali. La squadra di Giampaolo è ben messa in campo e ha un Saponara davvero ispirato, come già mostrato in questo avvio di stagione. Paulo Sousa sorprende ancora tutti lasciando in panchina Ilicic, Rossi e Kalinic. Nell'undici titolare non c'è nemmeno Bernardeschi. Al centro dell'attacco gioca titolare Babacar con Rebic e Mati Fernandez al suo fianco. Ma il centrocampo viola va subito in difficoltà. Zielinski e Paredes sembrano imprendibili. Così la Fiorentina naufraga. Al 17' Saponara si inventa un bell'assist per Livaja che, in posizione di fuorigioco, entra in area e batte Tatarusanu. La squadra di Paulo Sousa non reagisce. Anzi, è l'Empoli a raddoppiare al 27' con Buchel, che insacca in rete sugli sviluppi di una posizione. Prima dell'intervallo, l'arbitro Banti lascia correre su un contatto tra Astori e Saponara.



Nella ripresa cambia tutto. Paulo Sousa lascia negli spogliatoi Mario Suarez e Rebic, inserendo Kalinic e Bernardeschi. E all'attaccante croato bastano 16' per riagguantare il pari. L'Empoli sfiora il terzo gol con Zielinski, poi ci pensa Kalinic: il gol del 2-1 arriva con un colpo di testa su assist dalla fascia di Alonso, mentre quello del 2-2 deviando in rete il passaggio di Babacar (non regolare la posizione iniziale dell'attaccante croato). La formazione di Giampaolo appare scossa. Esce Saponara ed entra Krunic, ma i viola non si fermano. Laurini chiude su Babacar, poi è la traversa a salvare l'Empoli su una conclusione potente in area di Kalinic. Negli ultimi 10', e in campo c'è anche Rossi (subentrato a Babacar), la Fiorentina mette alle corde gli avversari, ma la rimonta non si compie del tutto. Salva Skorupski su una conclusione di Vecino in pieno recupero. A Sousa il compito di ripensare a un primo tempo buttato davvero via in modo incredibile.