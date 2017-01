Fiorentina-Chievo: Sousa "In forma per la Juve". Maran "Rigore tuffo incredibile"

"Abbiamo fatto un secondo tempo molto migliore del primo - ha proseguito Sousa in conferenza stampa - Abbiamo creato opportunità per fare gol ma non siamo riusciti a segnare. Nella ripresa abbiamo dovuto correre di più, con un uomo in più, rispetto al primo tempo. Vuol dire che le gambe ci sono, recuperiamo al meglio per domenica. Sportiello? Non mi hanno detto niente. Bernardeschi? Sta crescendo e continua a crescere. Ha ampi margini di miglioramento". Domenica sera la sfida con la Juve: "Potevamo spendere molto di meno, segnando magari a inizio partita e consolidando la vittoria". Il tecnico del Chievo Maran non nasconde la delusione: "Brucia tantissimo essere eliminati così, con un rigore per uno sfioramento di Gobbi con la spalla e il braccio e un tuffo incredibile. Abbiamo sofferto in inferiorità numerica ma rimanendo comunque compatti. Una colpa nostra è non essere riusciti a fare gol. Dovevamo essere più cinici".