Fiorentina-Carpi 0-1: Di Gaudio sogna, inferno viola

LA PARTITAFatica. Fatica molto la Fiorentina del primo tempo: ricca, quanto basta, di titolari (Kalinic compreso) e capace altresì di insidiare la tranquillità di Paulo Sousa che dalla panchina mostra, se si può dire, la faccia cattiva. Nella Coppa Italia delle grandi sorprese, e anche più, il Carpi si sente in dovere di fare la voce grossa. O comunque di giocarsi il confronto alla pari.

C'è subito, sul fronte viola, un'occasione Kalinic-Babacar e il pallone è fermato a 10 centimetri dalla linea fatale del gol. Ma c'è anche al 21' il palo di Gagliolo con un destro dal limite che non dà scampo a Sepe: il palo salva il pomeriggio viola.

Quel brivido scombussola un po' le certezze fiorentine, due ammoniti (Tomovic e Badelj) ne sono il sintomo. E a ogni partenza viola c'è la ripartenza Carpi e solo sul finire del tempo, al 41' e al 44', per due volte la Fiorentina sfiora il gol. Zaccardo salva sulla linea l'incursione di Rebic e poi è Badelj a pareggiare i "legni": traversa piena. E riposo senza gol.

Ripresa. Dentro Ilicic per Rebic, più esperienza e sostanza, ma non si intravvedono progressi. La fatica dei viola rimane tale, le incursioni del Carpi creano disturbi e anche di più. E nel suo incedere senza ritmo, la Fiorentina trova Babacar che può battere a rete, ma il tiro è un passaggio a Brkic e poi è Bernardeschi che prova a inventarsi qualcosa di personale. Brkic vigila.

Non c'è molta aria da gol, e... il gol arriva all'improvviso. E ha del clamoroso: ripartenza-Carpi e dal limite Di Gaudio fa partire un gran destro, in corsa. Niente da fare per Sepe, palla in gol: siamo al 31' e il Carpi è in vantaggio. Sousa chiama subito Pepito Rossi, ma il tempo è stretto, strettissimo per rimediare a questa che non è, comunque sia, una beffa.

Ilicic va vicino al pareggio, su punizione. Rossi e poi Kalinic si fermano sul più bello nella confusione totale degli ultimi secondi. Sousa è una furia, ma serve a poco. Quattro minuti di recupero per evitare il tonfo. Che tonfo rimane: Carpi ai quarti, Fiorentina all'inferno. Con due espulsi nel recupero: Rodriguez e Mbakogu.