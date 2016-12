Fiorentina, Borja Valero: "Gli ultimi mesi sono stati duri, ma siamo felici se rimane Sousa"

Dopo una prima parte di stagione sfavillante è tanto il rammarico per la Fiorentina e in particolare per Borja Valero . Il centrocampista ha parlato a margine di un evento benefico organizzato dalla Regione: "È stata dura, dopo quel bell'inizio, attraversare questi ultimi due mesi in cui tutti abbiamo passato un periodo dove le cose sono andate male . Se la società considera Paulo Sousa l'uomo giusto siamo contenti che rimanga lui", ha commentato.

"È un peccato perchè avevamo l'opportunità di stare lassù. - ha detto Borja Valero ripensando alla stagione appena conclusa - Comunque abbiamo chiuso bene e dobbiamo ricominciare adesso fra un mese. Ci sono tante cose da migliorare, soprattutto dal punto di vista mentale perchè siamo calati in questi ultimi due mesi. Dobbiamo migliorare un po' in tutti gli aspetti per essere sempre migliori in futuro".



Il numero 20 dei Viola ha riservato anche belle parole per i suoi compagni di squadra Vecino e Bernardeschi: "Il rinnovo di Matias è una bella notizia per tutti perché è un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato quest'anno. Dopo la sua cessione all'Empoli ha fatto benissimo, è tornato, e ha fatto ancora meglio. Federico può dare tantissimo alla Nazionale, ha tanto futuro davanti a sè. Speriamo che l'Italia possa approfittare di questo tranne quando giocherà contro la Spagna".



Alla domanda sul suo futuro Borja Valero rassicura i tifosi della Fiorentina: "A me piace giocare. Basta che io sia in campo per essere contento e felice, con la Fiorentina soprattutto".