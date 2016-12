Fiorentina: Babacar fuori un mese

Nella inseguimento alla Roma e a un posto in Champions League ormai distante 7 punti, la Fiorentina perde per almeno un mese El Khouma Babacar . L'attaccante si è sottoposto agli esami del caso che hanno evidenziato una lesione della giunzione miotendinea degli adduttori della coscia destra con interessamento del tendine dell'adduttore breve. Buone notizie, invece, da Milan Badelj , che non ha riportato alcuna lesione.

Almeno un mese di stop è l'impietosa diagnosi per Babacar, uscito in barella dopo un'ora di gioco nel match contro la Fiorentina. Al termine delle quattro settimane, il ragazzo al termine dovrà sottoporsi a un un nuovo controllo. Calendario alla mano, Paulo Sousa dovrà fare meno dell'attaccante senegalese contro Empoli, Sassuolo, Udinese, Juventus e Chievo. Forse, ma il condizionale è davvero d'obbligo, potrà rivedere il campo per le ultime due giornate. In estrema sintesi, il campionato di Babacar potrebbe essersi chiuso contro la Sampdoria.



Buone notizie, invece, per Badelj, rimasto negli spogliatoi alla fine del primo tempo per un fastidio muscolare. Il centrocampista croato non ha riportato lesioni e potrebbe già essere a disposizione per il derby contro l'Empoli.