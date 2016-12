Fiorentina, Babacar denunciato per guida senza patente

19:03 - Babacar finisce nei guai. L'attaccante della Fiorentina è stato denunciato dalla polizia la notte scorsa mentre guidava una Porsche Cayenne senza aver mai preso la patente. A Firenze una pattuglia ha fermato il veicolo, che aveva i vetri oscurati, alle 3. La polizia ha anche fatto scattare il fermo amministrativo dell'auto. Nell'agosto 2011 Babacar era già stato sorpreso dalla polizia con la patente del Senegal non ancora omologata per l'Italia.

Sulla Porsche, insieme a Babacar, c'era un connazionale. Intanto, in mattinata, Babacar ha presenziato all'iniziativa 'Razzisti? Una brutta razza' a Palazzo Vecchio. "Mi è piaciuta questa iniziativa, voglio dire a tutti i ragazzi che devono continuare per la loro strada e rispettarsi fra loro - queste le parole dell'attaccante, riportate da violanews.com - Io per fortuna non ho mai sofferto questo problema. In campo non sento niente, è lo sport che amo e non lascio che gli altri lo rovinino. Il rapporto con Firenze? Sono qua da 8 anni, mi sento fiorentino. Spero di rimanere a lungo a Firenze".