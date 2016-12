Fiorentina, anche Cuadrado ko: tendinopatia rotulea, niente Torino

19:50 - Diluvia sul bagnato in casa Fiorentina. Dopo gli infortuni di Pepito Rossi e Mario Gomez, oltre a quello di Joaquin, Vincenzo Montella dovrà fare a meno contro il Torino anche di Juan Guillermo Cuadrado. Il colombiano ha evidenziato una tendinopatia rotulea che ne limita l'attività agonostica ed è già stato sottoposto alle terapia del caso. Intanto non è stato inserito nella lista dei convocati in partenza per la trasferta col Torino.