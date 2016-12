Fiorentina a razzo: l'esame Juventus per sognare in grande

Il netto successo contro la squadra di Colantuono è servito anche a spazzare via i primi dubbi sul turnover ragionato del tecnico portoghese. Dopo i pareggi contro Empoli e Sassuolo che avevano fatto parlare di ridimensionamento, la Fiorentina ha risposto sul campo con una prestazione praticamente impeccabile contro una Udinese in forma dopo due vittorie consecutive. Per farlo Sousa si è affidato al suo modulo, ma soprattutto ai suoi uomini, scontentando ancora una chi in questo momento non gli dà garanzie, come Pepito Rossi e Babacar.



Del resto tenere fuori un Kalinic in queste condizioni di forma sarebbe da pazzi. L'attaccante croato trasforma in rete praticamente qualsiasi pallone giocabile che gli passi a tiro, anche fortunosamente come nel caso del gol assegnato a Badelj nonostante la sua deviazione, ma ad impressionare è tutto il lavoro fatto di movimento, sponde e tagli fatto per la squadra. Un meccanismo quasi perfetto chiamato a confermarsi domenica prossima nello scontro diretto contro la Juventus.



I bianconeri non subiscono gol da tre partite abbondanti, l'ultimo a punire Buffon è stato Maccarone, ma la Fiorentina quest'anno anche in trasferta ha dimostrato di saper imporre il proprio gioco. Lo ha fatto in casa della capolista Inter dominando e non ha sfigurato nemmeno nella sconfitta di misura di Napoli. L'esame è quasi da laurea breve, segnare alla difesa più in forma del campionato e con una solidità che ricorda da vicino il recente passato. Ma la Fiorentina trova il gol da ventidue partite consecutive e di fermarsi sul più bello proprio non ne ha voglia, chissà, forse proprio con la rinascita di quel Pepito Rossi che contro i bianconeri, ma al Franchi, scrisse la storia del club di Della Valle.