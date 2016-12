Fiorentina 2 contro il Verona

Turnover abbondante per Vincenzo Montella questa sera al Franchi dove la Fiorentina chiuderà la giornata di Serie A contro il Verona. Il pensiero della viola, anche se nessuno lo ammette esplicitamente, è tutto sul ritorno di Europa League contro la Dinamo Kiev. Fuori, quindi, molti titolari nell'undici di partenza che, a sensazione, dovrebbe essere questo: Neto in porta, difesa a 4 dovrebbe con Rosi, Gonzalo Rodriguez, Basanta e Pasqual. Centrocampo inedito con Badelj, Aquilani e uno tra Kurtic e Lazzari. Diamanti e Ilicic alle spalle di Babacar anche se qualche chance ce l’ha pure Gilardino.

Il tutto cercando di non perdere altri punti per strada perché, grazie anche alla sconfitta della Lazio e al pareggio della Roma, il terzo posto non è poi impossibile. Sulla questione Montella è chiarissimo: "E’ importante finire bene il campionato, al di là della Champions. Ci tengo al campionato. C’è la possibilità di conquistare l’Europa League senza preliminari, è un obiettivo da centrare".In attesa di rivolgere ogni attenzione alla Dinamo Kiev, quindi, sotto con il Verona: "Il Verona gioca allo stesso modo da un paio di anni, gioca bene in contropiede ed è forte sulle palle alte, bisognerà avere pazienza, equilibrio, fame e qualità. Mi farebbe arrabbiare non essere in partita, anche se poi i risultati vanno accettati. Non dovremo sbagliare interpretazione alla gara. Non so se farò turnover, quando si gioca ogni tre giorni è normale fare dei cambiamenti. Comunque giocherà chi ha un buon minutaggio nelle gambe. Pizarro è da valutare, non è al cento per cento, non bisogna correre dei rischi".

Resta il tempo per qualcosa di simile a un pronostico: "Mi auguro - dice Montella - che non ci siamo tanti gol: vorrei vincere 1-0...".



LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Rosi, G. Rodriguez, Basanta, Pasqual; Badelj, Aquilani, Lazzari; Diamanti, Ilicic, Babacar

A disp.: Rosati, Tomovic, Pizarro, Richards, Savic, Alonso, Joaquin, Borja Valero, Vargas, Salah, Gilardino, M. Gomez. All.: Montella

Verona (4-3-3): Rafael; Sala, Moras, Marquez, Pisano; Obbadi, Tachtsidis, Hallfredsson; Jankovic, Toni, J. Gomez

A disp.:Gollini, Benussi, Martic, Gu. Rodriguez, Agostini, Brivio, Campanharo, Christodoulopoulos, Greco, Fernandinho, Nico Lopez, Saviola. All.: Mandorlini