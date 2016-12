Finalmente Immobile, si è sbloccato in Liga

Immobile ritorna al gol e lo fa nella partita più importante contro il Real Madrid . Ora l'ex Toro è pronto per giocarsi le sue chance col Siviglia dopo il momento difficile: "Non è stato un momento facile, stavamo giocando bene ma i risultati non arrivavano. Abbiamo lavorato molto e ringrazio i tifosi che mi sono rimasti sempre vicino. Segnare contro il Real è una emozione incredibile, ma anche giocare col Siviglia è un sogno".

IMMOBILE RITORNA AL GOLCe l'ha fatta. Dopo 2 mesi di digiuno e prestazioni non esattamente convincenti Ciro Immobile è tornato al gol e l'ha fatto proprio nella partita più importante, in casa contro il Real Madrid. L'avventura dell'ex Borussia Dortmund, infatti, non era iniziata nel migliore dei modi col Siviglia, dopo i 12 milioni spesi dagli andalusi in estate. Minutaggio scadente e pochi guizzi avevano fatto fatto scivolare il napoletano in panchina a favore di Gameiro, fino al posticipo del Sanchez Pizjuan contro i Merengues. Una prestazione maiuscola quella dell'ex capocannoniere della Serie A che, oltre al gol, è stato autore di splendide giocate e ha lottato su tutti i palloni, guadagnandosi gli applausi dei suoi tifosi a fine partita. Era dalla stagione 2013-14 e dai 22 in 33 presenze col Torino che non si vedeva una prestazione del genere. Coi tedeschi fu un fuoco di paglia, chissà che stavolta non sia la volta buona, se lo augurano in molti, soprattutto Antonio Conte.