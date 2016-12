Finale Champions: Pirlo scoppia in lacrime

Disperato, inconsolabile, deluso. Andrea Pirlo al fischio finale che ha decretato la sconfitta in finale di Champions League è praticamente irriconoscibile, col volto coperto di lacrime. Tanta l'amarezza per non aver alzato la coppa con la maglia della Juventus. E adesso? In caso di vittoria aveva annunciato di poter pensare a un addio, ma il suo futuro in bianconero è comunque in bilico.