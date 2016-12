Finale Champions, il questore di Milano illustra il piano sicurezza

Nessun dettaglio è stato lasciato al caso per la finale di Champions League. E anche pre la sicurezza è stato "studiato un piano per due mesi". A parlare è il questore di Milano Antonio De Iesu in occasione della diffusione dei dati relativi alla sicurezza dell'ultimo anno: "E' tutto pronto, la macchina è efficiente".



"Abbiamo disposto tre fasce per garantire l'incolumità di tutti: nella prima la polizia locale si occuperà della gestione del traffico nell'area, la seconda sarà immediatamente all'esterno dello stadio e prevederà il divieto di introdurre bottigliette e altri oggetti, infine la più stringente dentro lo stadio con i tornelli. Siamo moderatamente ottimisti - ha continuato il questore - poiché la tifoseria spagnola è abituata a eventi internazionali e storicamente non è caratterizzata dall'abuso di alcol".