Figc, Tavecchio: "Squalifica? Nessun danno di immagine" 

23:20 - In occasione della partita tra Italia e Azerbaigian, Carlo Tavecchio ha risposto alle critiche di Malagò dopo la squalifica di sei mesi inflitta dalla Uefa al presidente della federcalcio. "Io non mi permetto di giudicare le valutazioni personali del presidente del Coni, dico solo che l'Uefa ci ha assegnato un quarto di finale di Euro2020 e la finale di Champions del 2015 a Milano, quindi non mi pare che abbiamo avuto un danno di immagine", ha detto.