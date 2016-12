Figc, Tavecchio scosso: "Ci vuole la moviola" 

11:08 - Il caso Juve-Roma scuote i vertici del calcio italiano. Così dal presidente della Figc, Carlo Tavecchio, arriva un invito ''ad abbassare i toni'' e l'intenzione di farsi ''promotore di una richiesta alla FIFA'' per accelerare l'introduzione della tecnologia ''per i casi dubbi sul posizionamento'' dei falli al limite dell'area di rigore. Dopo le polemiche seguite a Juve-Roma, Tavecchio si schiera dunque dalla parte di Rudi Garcia, che domenica sera si era sfogato nel dopo-gara chiedendo l'aiuto della tecnologia per gli arbitri. E non è affatto singolare che il presidente della Figc stia, per così dire, dalla parte giallorossa: dopo tutto quello che hanno detto e dicono di lui a casa-Juve.

Intanto il tecnico giallorosso Rudi Garcia, che già nel post-partita aveva invocato la necessità dell'aiuto tecnologico per gli arbitri, ha affidato a Twitter il proprio rammarico: "A mente fredda..questa partita fa veramente del male al calcio Italiano!".