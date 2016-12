Figc, il Coni taglia i contributi: 20 mln in meno

23:09 - Nel 2015 i contributi annuali assegnati dal Coni alla Figc subiranno un taglio di circa 19,5-20 milioni di euro. E' quanto è emerso alla fine del Consiglio informale che ha discusso i nuovi parametri per l'assegnazione dei fondi alle federazioni. "Abbiamo fatto il massimo tenendo presente da dove partivamo", ha spiegato il presidente del comitato olimpico, Giovanni Malagò. Alla Figc andranno quindi circa 42 milioni di euro.

"E ' emerso che il calcio avrebbe perso l'80% del contributo riservato dal Coni, ho ritenuto giusto creare una dinamica di atterraggio a questa vicenda creando forchette di minimo e massimo a favore delle federazioni affinché non ci fossero sperequazioni che avrebbero destabilizzato tutto il contesto", ha aggiunto Malagò, spiegando la decisione. "La cifra emersa con la fase 2 è di 25 milioni su un totale di 62,5 milioni", ha proseguito, precisando però che la Figc recupererà circa 5 milioni da dinamiche legate al finanziamento dello Stato e alla mutualità. "La revisione dei contributi è una novità solo per chi non l'ha voluta considerare fino adesso - ha sottolineato -. L'impatto poteva essere più grave".



Già settimana scorsa c'erano state le prime avvisaglie su questa nuova ripartizione dei contributi del Coni basata su criteri oggettivi ( numero di tesserati, risultati, preparazione olimpica) che avevano messo in allerta la Figc e sollevato molte critiche. Subito dopo l'annuncio di Malagò, il vicepresidente della Figc e n.1 della Lega di Serie A, Maurizio Beretta, ha preferito non commentare il taglio. "Un commento? Meglio di no", ha tuonato.

LOTITO: "COSI' NON VA, SERVE PUNTO DI ACCORDO"

"Che il calcio funzioni credo sia interesse di tutti. Qui invece si procede con il 'mors tua vita mea', con 40 federazioni unite contro una. Dico solo che con un taglio così la federazione è bloccata, non può' fare la propria attività istituzionale. Bisogna trovare un punto di mediazione, lo strappo non serve a nessuno anche perché forse l'opinione pubblica non capirebbe". Lo ha detto il consigliere federale Claudio Lotito al Processo del Lunedi' in merito ai tagli del Coni alla Figc. "Noi non partiamo per creare problemi ma proviamo a condividerli. Ma se succedono cose che non hanno fondamento di razionalità, se vengono presi atteggiamenti corporativi e consociativi, chi li subisce può avere una reazione. Ecco allora che va trovato punto equilibrio. Se viene meno la sopravvivenza del sistema, significherebbe stimolare l'ipotesi di qualcuno di chiedersi: che stiamo a fare un sistema piu' grande?".