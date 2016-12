Figc e Coni: inevitabile, è aperta la crisi

18:02 - Il calcio contro il Coni. Il Coni contro il calcio. Lo scontro è in atto e dopo la delibera del Coni di tagliare i comtributi al calcio da 62,5 a 37,5 milioni, il dibattito in Consiglio Coni (Tavecchio al debutto) ha segnalato toni aspri. Tavecchio: "Dateci tempo dinanzi a una decisione così, il calcio ha la sensazione di essere solo contro tutti". La risposta da Petrucci, ex numero uno del Coni: "La revisione dei conti è sacrosanta. Il calcio è arrogante, una parte di eso è contro il mondo dello sport".

LE PAROLE DI TAVECCHIO

"Sto chiedendo una cosa grande: di rivalutare la contribuzione, altrimenti, se non fosse possibile, di darci il tempo ragionevole per poterla applicare. Noi metteremo a disposizione tutte le nostre risorse perché non vogliamo sentirci uno tra 75". Lo chiede il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, al presidente del Coni Giovanni Malagò.

"Oggi ci sentiamo un po' soli contro tutti", ha dettoTavecchio aggiungendo di trovarsi in una posizione "assai scomoda per chi fa il suo esordio nel Consiglio Coni".

"Oggi sono tutti contro il calcio - le sue parole - Voi potete anche avere ragione ma dateci tempo di programmare. Invece i miei colleghi (in Figc) hanno l'impressione di essere soli contro tutti. E' vero che c'è stato un iter che ha portato la commissione ad individuare i criteri dei tagli, ma poi è stata la politica a scegliere".

PARLA GIANNI PETRUCCI

"Ci vuole umiltà, quando sento un dirigente che dice che 'dobbiamo finanziare la federazione delle palline e delle piumette'. Questa è arroganza, un'umiliazione. Il mondo dello sport non è contro il calcio. Forse una parte del calcio è contro il mondo dello sport". Così il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, in consiglio nazionale del Coni.

"Se oggi 75 persone (Federazioni ndr) la pensano in un modo, il calcio si faccia anche un esame di coscienza. Complimenti a Malagò perché ha iniziato un processo. In Italia c'è una monocultura calcistica e Tavecchio oggi ne ha dato l'esempio. Che si voglia rivedere quei parametri è sacrosanto".