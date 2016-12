Figc e Azzurri vicini alle vittime di Andria

Gabriele Oriali si è recato sabato ad Andria, teatro dell'incidente ferroviario dello scorso 12 luglio lungo la tratta Bari - Barletta costato la vita a 23 persone. Il Team Manager della Nazionale ha voluto rendere omaggio alla memoria delle vittime a nome degli Azzurri e della Federcalcio. "Il nostro pensiero - ha commentato Oriali - va alle famiglie delle vittime: i calciatori e lo staff della Nazionale insieme a tutta la FIGC si uniscono con grande rispetto al loro dolore; saremo al loro fianco per sostenere le iniziative che verranno promosse in futuro affinché questa tragedia resti un monito per tutti".