Figc, Conte: "Non mi dimetto e farò un grande Europeo"

19:50 - Milan, Nazionale e Conte. Destini incrociati, storie di crisi che rischiano di coinvolgerli a fine stagione. Il ct ha incontrato il presidente Tavecchio nella sede della Figc. E dopo due ore di vertice ha detto: "Non mi dimetto, onorerò il mio impegno e farò un grande Europeo". Soddisfatto Tavecchio: "Vorrei Conte ct fino al 2018". Il chiarimento c'è stato. Poi vedremo. Il Milan è sempre alla finestra.

L'INCONTRO

E così dopo le 16 all'ingresso del Palazzo della Figc, ecco tutti pronti ad accogliere il ct Conte e a seguire il vertice, peraltro programmato e non fuori dagli schemi. Conte e Tavecchio avevano messo in calendario questo appuntamento, al quali si arriva dopo le tensioni dovute ai calendari della Serie A verso gli Europei di Francia e anche alla luce di quanto è emerso nelle conclusioni del calcio scommesse, col ct accusato di frode sportiva.

Dalle prime indicazioni, sembra scongiurata l'ipotesi di imminenti dimissioni del ct. Tant'è che alle 17, al suo arrivo, Conte ha detto: "Quanta gente, qui... Non è colpa vostra, è nostra. Oggi non succede niente, prepariamo Saint Etienne". Che sarebbe la sede del ritiro azzurro agli Europei del 2016. Poi si vedrà.

Anche Tavecchio, al suo ingresso, ha esibito toni concilianti. "Oggi sarà una bellissima giornata".

Poi, con (relativa) sorpresa, si è aggiunto Claudio Lotito: il presidente della Lazio rappresenta la Lega di Serie A, dunque la partecipazione al vertice è da ritenersi scontata.

Alle 18,45 il vertice (a tre) si è concluso.

CONTE: "VI SPIEGO TUTTO"

"Mi auguro che da oggi in avanti non ci sia più questo tormentone sul fatto che arriverò o meno alla fine del contratto. Io ci arriverò, che piaccia o no a qualcuno". Così il ct dell'Italia, Antonio Conte, dopo l'incontro col n.1 della Figc Tavecchio.

Mi ritrovo a parlare di una situazione abbastanza singolare, tra virgolette inaspettata" ha aggiunto Conte. ''Non posso far altro che ribadire quello che ho sempre detto: ho iniziato un percorso con la Nazionale - ha aggiunto il ct - e sono contento di averlo fatto, che a norma contrattuale prevede l'arrivo agli Europei e di far possibilmente bene a questa manifestazione. Cerchiamo di lavorare uniti sapendo che ci saranno e ci sono delle grandi difficoltà, però c'è da parte di tutti, un grandissimo entusiasmo e la voglia di fare qualcosa di magari inaspettato".



TAVECCHIO: "CONTE CT FINO AL 2018"

Poi ha parlato Tavecchio: "Conte è il nostro ct, e io vorrei allungargli il contratto per altri due anni, fino al 2018. Quanto ai problemi che abbiamo, la Nazionale -e questo lo dico con forza- è al centro del progetto del calcio, tant'è che abbiamo ottenuto l'anticipo dell'inizio del prossimo campionato e anche la conclusione anticipata. Poi faremo altri passi, per esempio sulla finale di Coppa Italia. Un passo alla volta". "Con Antonio Conte voglio rinnovare il contratto, non annullarlo, quando scadrà è questo il nostro obiettivo", ha aggiunto al termine dell'incontro col ct. "Il capitale che abbiamo investito in Conte è stato un atto di fede e di speranza in una persona che riteniamo all'altezza - ha concluso Tavecchio -. E' un condottiero che saprà fare di necessità virtù fintanto che non si arriverà alle riforme dei campionati. Intanto dovrà fare anche dai sacrifici".

IL MILAN ALLA FINESTRA

Alla finestra resta il Milan per il quale l'ex allenatore della Juventus resta in cima alla lista dei desideri per sostituire Inzaghi a fine stagione. L'addio di SuperPippo era e resta più che una ipotesi, e il fatto che Conte fosse una prima scelta rossonera è nota da tempi non sospetti. Ecco perché il Milan è spettatore interessato all'incontro delle 16 tra Tavecchio e il ct nella sede romana della Figc. Sullo sfondo però ci sono anche altre due ipotesi: una è il Psg, soprattutto se venisse confermata una clausola anti-Serie A nella rescissione tra Conte e la Juve; l'altra è la Roma, se Garcia da qui a maggio dovesse accadere qualcosa di negativo in casa giallorossa.