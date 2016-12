Fifa, Tavecchio: "Dispiace per Blatter, ma non avevo scelta"

Sfiduciato da tutti e costretto a dimettersi dopo lo scandalo tangenti che ha colpito la Fifa, tra coloro che non hanno votato Blatter come presidente c'è anche l' Italia. "Mi dispiace per lui sul piano personale - ha rivelato da Coverciano il capo della Figc , Tavecchio -, ma visto che al congresso non si è mai parlato dell'accaduto ho deciso di andare in concerto con la Uefa e non dare il voto a Blatter. Il nostro comportamento è stato corretto".

"Non avevo altra scelta vista la crescente sfiducia nel presidente uscente, ma non è una vittoria né della Figc né di Platini, quelle sono altra cosa. Credo che il comportamente tenuto dalla nostra federazione sia stato corretto, anche se la decisione è stata sofferta. Serviva chiarezza su quanto uscito di recente, ma non c'è stata". Per Tavecchio è tempo di rinnovamento: "L'esecutivo che andrà a costituirsi deciderà qualcosa sui Mondiali in Qatar. Le riforme però dovranno essere riscritte da personaggi nuovi".

BLAZER: "TANGENTI PER FRANCIA 1998 E SUDAFRICA 2010"Chuck Blazer, ex manager della Fifa e gola profonda delle indagini delle autorità americane sulla Federazione internazionale presieduta dal dimissionario Blatter, ammette: sono state accettate tangenti per la scelta del Sud Africa per ospitare i Mondiali del 2010. E' quanto emerge dalla trascrizione dell'interrogatorio di Blazer nel 2013 quando per la prima volta ammise la sua colpevolezza e parlò della Fifa. Trascrizione sulla quale la corte americana ha rimosso il segreto. Blazer ammette che tangenti sono state pagate anche per il Mondiale del 1998, che si è svolto in Francia.



Gli anni in cui venivano prese le decisioni per assegnare i Mondiali e i diritti televisivi erano mossi da tangenti e mazzette, afferma Blazer. L'ex manager della Fifa ammette che anche altri del comitato esecutivo si erano detti d'accordo ad accettare tangenti per la selezione del Sud Africa. ''Sapevo che i fondi coinvolti arrivavano da tangenti ed io e altri abbiamo usato bonifici, email e telefonate per effettuare il pagamento e nascondere la natura della tangente'' mette in evidenza nella trascrizione del 2013, riferendosi ai fondi trasferiti dagli Stati Uniti ai Caraibi.