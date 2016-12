Fifa, quattro sostituzioni a Rio 2016 e al Mondiale per club

Ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e al Mondiale per Club che si svolgerà in Giappone a fine anno, la Fifa sperimenterà la possibilità per le squadre di calcio di fare quattro sostituzioni. Lo ha deciso il comitato esecutivo della Federazione internazionale a Zurigo. I cambio aggiuntivo a disposizione degli allenatori si potrà fare solo durante i supplementari. La stessa sperimentazione sarà fatta al Mondiale femminile under 20.