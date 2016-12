Fifa, Platini: "Spero che i giudici mi abbiano capito"

Michel Platini è stato ascoltato dal Tribunale arbitrale dello sport, che dovrà decidere sul suo ricorso contro la squalifica di 90 giorni comminatagli dalla Fifa nell'ambito dello scandalo della federcalcio mondiale. "I miei avvocati hanno fatto un ottimo lavoro, sapete che non amo le ingiustizie: spero che i giudici abbiano ben inteso quello che ho detto loro", ha detto il presidente Uefa a Losanna. La sentenza del Tas è attesa per venerdì.

Platini punta alla revoca della sospensione, che scade il 5 gennaio prossimo, per potersi così candidare alle elezioni presidenziali Fifa del 26 febbraio per trovare il successore di Blatter. "Le Roi" è a rischio radiazione per i due milioni di franchi svizzeri ricevuti da Blatter nel 2011 per una consulenza tra il 1998 e il 2002.