Fifa: Platini si ritira dalla corsa alla presidenza

Michel Platini si ritira dalla corsa alla presidenza Fifa, le cui elezioni sono in programma il 26 febbraio. Lo ha annunciato lo stesso presidente Uefa, squalificato per otto anni per un pagamento ricevuto nel 2011 da Sepp Blatter, anch'egli sospeso otto anni: "Non posso, non ho né il tempo né i mezzi per andare dagli elettori, incontrare le persone e lottare con gli altri candidati. Ritirandomi, faccio la scelta di dedicarmi alla mia difesa".

Il numero uno dell'Uefa è stato squalificato con Blatter il 21 dicembre scorso dal Comitato Etico della Fifa per otto anni: colpa di un pagamento di 1,94 milioni di dollari effettuato dal Blatter nel 2011 nei confronti di Platini per lavori come adviser presidenziale dal 1999 al 2002. "Ritirandomi, faccio la scelta di dedicarmi alla mia difesa contro un dossier in cui non si fa menzione di corruzione, di falsificazione, dove non c'è nulla", ha aggiunto Platini in un'intervista al quotidiano 'L'Equipe' che uscirà venerdì e ripresa dai media francesi.