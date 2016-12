Fifa, Platini: "Sentenza scritta 4 mesi fa". L'Uefa lo difende, ma...

Platini, che molto probabilmente farà ricorso come Blatter, è stato punito per aver ricevuto, nel 2011, quasi due milioni di euro dallo svizzero per lavori di consulenza svolti tra il 1999 e il 2001. La Fifa, non trovando giustificazioni scritte di queste prestazioni, ha classificato il pagamento come "indebito". Platini, ora, non potrà correre per la presidenza della Fifa, le cui elezioni si terranno a febbraio. I candidati restano cinque: Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa, del Bahrain, presidente della federcalcio asiatica; Tokyo Sexwale, politico e magnate sudafricano; il principe Ali bin al-Hussein, giordano, ex vice presidente della Fifa; Gianni Infantino, svizzero, segretario generale dell'Uefa; Jerome Champagne, francese, in passato assistente generale per la Fifa.