Fifa, nominati i migliori difensori 2014: nessuno gioca in Serie A 

20:00 - La Fifa ha pubblicato la lista dei candidati al titolo di miglior difensore. Forse a sorpresa, forse no, non solo non c'è un italiano, ma nemmeno un giocatore che milita in Serie A. I candidati vengono quasi tutti dalla Liga e dalla Premier e fra questi vi sono alcuni vincitori delle edizioni precedenti, come Marcelo e Piqué. L'anno scorso nella lista c'erano anche due poi diventati "italiani", Vidic e Cole, che però quest'anno sono rimasti esclusi.

Ecco la lista dei difensori nominati:

David Alaba (Austria, Bayern Monaco)

Jordi Alba (Spagna, FC Barcellona)

Daniel Alves (Brasile, FC Barcelona)

Jérôme Boateng (Germania, Bayern Monaco)

Daniel Carvajal (Spagna, Real Madrid)

David Luiz (Brasile, Paris Saint-Germain)

Filipe Luis (Brasile, Chelsea)

Diego Godín (Uruguay, Atletico Madrid)

Mats Hummels (Germania, Borussia Dortmund)

Branislav Ivanovic (Serbia, Chelsea)

Vincent Kompany (Belgio, Manchester City)

Philipp Lahm (Germania, Bayern Monaco)

Marcelo (Brasile, Real Madrid)

Javier Mascherano (Argentina, FC Barcelona)

Pepe (Portogallo, Real Madrid)

Gerard Piqué (Spagna, FC Barcelona)

Sergio Ramos (Spagna, Real Madrid)

Thiago Silva (Brasile, Paris Saint-Germain)

Raphaël Varane (Francia, Real Madrid)

Pablo Zabaleta (Argentina, Manchester City)