Fifa: "Nessuna corruzione, confermati Mondiali in Qatar e Russia"

12:00 - "Non c'è stata corruzione nell'attribuzione dei Mondiali 2018 alla Russia e del 2022 al Qatar e i due tornei sono confermati". Questa la conclusione a cui è arrivato il comitato etico della Fifa, che ha preso in esame le conclusioni di Michael Garcia, il capo degli inquirenti che si sono occupati del caso. Per la Federazione ci sono stati aspetti "dubbi", ma non è stata appurata alcuna corruzione.

Caso chiuso, dunque, e tutto come previsto. I Mondiali del 2018 e del 2022 si svolgeranno regolarmente in Russia e Qatar come deciso quattro anni fa. La parola fine sull'inchiesta volta a far luce sulle accuse di corruzione legate all'attribuzione delle rassegne iridate la mette Hans-Joachim Eckert, presidente della camera giudicante della Commissione etica. "La valutazione del processo di candidatura per le Coppe del Mondo 2018-22 è chiuso per la Commissione etica - ha spiegato -. La Camera inquirente non ha riscontrato alcuna violazione di norme e regolamenti". Anzi, secondo Eckert il processo di assegnazione è stato "ben pensato, solido e professionale". Nel dettaglio, nelle 42 pagine del rapporto sull'indagine si afferma che le 11 nazioni candidate hanno agito al limite del lecito, ma che tutto si è svolto secondo le norme e senza comportamenti tali da giustificare una riapertura delle assegnazioni delle due edizioni dei Mondiali.