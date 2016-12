Fifa Men's Player: Buffon è tra i 23 candidati

Dopo i 30 candidati al Pallone d'oro, ecco la lista dei 23 finalisti per vincere il " Fifa Men's Player 2016 ". Tra di loro c'è Gianluigi Buffon , unico italiano in corsa. L'unico altro nome legato al campionato italiano è Paul Pogba , anche se in estate è passato al Manchester United. Assenti, invece, rispetto ai papabili per il premio di France Football, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain , recordman di gol in Serie A.

Poca Italia, tanta Inghilterra e Spagna. Fra i 23 che aspirano a mettere le mani sul premio della Fifa, sono 10 i calciatori che giocano in Liga e altrettanti quelli che militano in Premier League. Come detto, il portiere della Juventus è l'unico rappresentante attuale del nostro calcio, mentre sono 2, Lewandowski e Neuer, i giocatori di Bundesliga. Ben 3 sono i candidati del Leicester dei miracoli: Vardy, Mahrez e Kanté. Quest'ultimo, passato al Chelsea, non era nella lista per il Pallone d'Oro. Ci sono anche altri due nomi nuovi rispetto alla lista dei 30 e sono entrambi dell'Arsenal: Alexis Sanchez e Mesut Ozil. Per l'Atletico Madrid finalista di Champions League c'è il solo Antoine Griezmann.