Fifa, Infantino: "Mondiali 2026 a 40 squadre"

E' stato uno dei cavalli di battaglia del suo programma elettorale e ora, una volta eletto, Infantino vuole mantenere le promesse, allargando da 32 a 40 le partecipanti alla fase finale dei Mondiali 2026.



Il vero nodo sarà come dividere le 8 novità tra le 6 confederazioni. Attualmente i 32 posti a disposizione sono così suddivisi: Asia (AFC, 4 posti più uno spareggio contro una squadra nordamericana), Africa (CAF, 5), Europa (UEFA, 13), Sud America (Conmebol, 4 più spareggio con una dell'Oceania), Nord America (Concacaf , 3 più spareggio con una asiatica), Oceania (OFC, 1 spareggio).



Sicuramente andranno un posto a testa alle confederazioni, con l'Oceania che potrebbe avere una qualifica diretta. Gli altri due posti saranno riservati probabilmente alle confederazioni più importanti, Uefa e Conmebol.



Da definire, invece, il format. Come suggerisce Calcio e Finanza sono possibili due strade. La prima prevede 8 gironi da 5 squadre, con le prime due che si qualificano e poi ottavi come ora, per un totale di 96 gare. La seconda, invece, con 10 gironi da 4 squadre che qualificano le prime due di ogni girone per un totale di 20 squadre. A questo punto il numero da raggiungere per giocare gli ottavi sarebbe 16, quindi le migliori due seconde andrebbero di diritto agli ottavi mentre tutte le altre seconde giocherebbero un turno di qualificazione agli ottavi che qualificherebbe altre 4 squadre da aggiungere alle 10+2 migliori dei gironi.