Fifa, Infantino annuncia la rivoluzione: "Mondiale per club a giugno con 32 squadre"

Si torneranno a sfidare tra pochi giorni, l'8 dicembre in Giappone , sette squadre con il Real Madrid grande favorito e in palio la coppa che vale il Mondiale per club . Formula e periodo poco affascinanti per il presidente della Fifa . Gianni Infantino racconta alla Gazzetta dello Sport la sua idea:"Quello di oggi ha una formula complicata, poco coinvolgente. Lo vogliamo organizzare d'estate, dal 10 al 30 giugno, con le 32 squadre migliori del mondo".

Infantino spiega il nuovo progetto a cui stanno lavorando Boban e Van Basten: "Meglio tournée stancanti, aerei, fusi orari da smaltire, o un torneo unico con i club più forti? Tutto passa per la salute dei giocatori che poi dovranno riposare, ma riusciremo a trovare la formula giusta". Infantino conferma che ha chiesto a Maradona e Figo di lavorare alla Fifa e poi torna a parlare della sua idea di una Coppa del Mondo a 48 squadre: "16 qualificate direttamente, le altre 32 ai playoff la settimana prima del via, nella stessa sede. In una partita secca può succedere di tutto".



Il presidente della Fifa fa anche il punto sulla Var, la discussa moviola in campo: "Non risolve tutto, molte situazioni sono da interpretare. Ma dà la sicurezza che non ci saranno più decisioni gravi, e sbagliate, che compromettono una partita. Il flusso di gioco non soffre: si decide in 3 secondi. Ora dobbiamo trovare il modo di comunicare al pubblico che la decisione è stata presa con la moviola. Credo che nei campionati nazionali la useranno dalla prossima stagione. E l'obiettivo è Russia 2018".