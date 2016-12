Fifa: il Mondiale 2026 non si disputerà in Europa

I Mondiali di calcio del 2026 non si disputeranno né in Europa né in Asia. Lo ha deciso il Consiglio della Fifa, riunito oggi a Zurigo. Le Confederazioni che ospiteranno le prossime due edizioni della Coppa del mondo non potranno infatti candidarsi per la successiva. Dato che la Russia ospiterà quella del 2018 ed il Qatar quella del 2022, Asia ed Europa sono escluse dalla corsa per organizzare la competizione del 2026.