Fifa: estesa a livello mondiale la sanzione a Tavecchio

12:26 - Il Comitato disciplinare della Fifa ha deciso di estendere anche a livello mondiale la sanzione inflitta dall'Uefa al presidente della Figc Carlo Tavecchio per le sue frasi sui 'mangiabanane'. Con decorrenza 7 ottobre scorso, Tavecchio non sarà perciò eleggibile a cariche Fifa per 6 mesi, oltre che a quelle Uefa. La posizione della Federcalcio mondiale "contro ogni forma di discriminazione è inequivocabile", si sottolinea nella nota.

Il responsabile del Comitato disciplinare Fifa ha deciso di applicare la sanzione decisa dalla Disciplinare Uefa, come di prassi in queste situazioni. In conseguenza di questa decisione "Tavecchio è ineleggibile per qualsiasi incarico Fifa per un periodo di sei mesi a partire dal 7 ottobre 2014". La decisione è stata notificata a Tavecchio mercoledì.



Il caso, sottolinea la Fifa, si riferisce ai "commenti razzisti fatti da Tavecchio" durante la sua campagna elettorale per la presidenza Figc: la posizione della Fifa "contro ogni forma di discriminazione è inequivocabile - si sottolinea nella nota -. L'articolo 3 dello Statuto della Fifa vieta espressamente la discriminazione di ogni genere nei confronti delle persone sulla base della razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, genere, linguaggio, religione, opinione politica, salute, nascita o orientamento sessuale. La determinazione nella lotta al razzismo e alla discriminazione comporta la necessità di severe sanzioni per un messaggio forte: la discriminazione non ha posto nel calcio. La Fifa - conclude il comunicato - lavora a stretto contratto con le sue associazioni in tutto il mondo per educare e ispirare un messaggio di eguaglianza e rispetto".