Fifa, dietrofront Blatter: ricorso contro la sospensione

Dopo essersi consultato con i suoi legali, Blatter ha deciso di presentare un ricorso alla commissione di appello presieduta da Larry Mussenden delle Isole Bermuda. L'udienza è in programma giovedì prossimo.



Una notizia che sorprende, visto che solo ieri Klaus Stohlke, il suo consigliere personale, aveva assicurato che Blatter non avrebbe presentato alcun ricorso contro la sanzione. "Ha senso - Spero che si prende un po' di vacanza. Il Vallese (il cantone dove è nato Blatter) è particolarmente bello in ottobre. Si è guadagnato po' di tranquillità".



Secondo lo statuto della Fifa, in questi 90 giorni sarà il vicepresidente Issa Hayatou (Camerun) a esercitare le funzioni da presidente.