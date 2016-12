Fifa: cadute le accuse di corruzione e falso per Platini

Svolta nel caso Platini . La Commissione etica della Fifa ha lasciato cadere le accuse di corruzione e falso a carico dell'ex numero uno della Uefa in relazione alla vicenda dei 2 milioni di franchi ricevuti nel 2011 da Sepp Blatter come pagamento di alcune consulenze risalenti al periodo 1999-2002. Venerdì intanto si terrà l'udienza al TAS di Losanna contro la sospensione di 6 anni del dirigente francese. "Ora la verità, sia fatta giustizia".

Per la vicenda lo scorso anno la Fifa aveva chiesto per Platini una sospensione a vita, ma Michel era poi stato sospeso per 6 anni con le accuse di conflitto d'interesse e slealtà. Stessa pena inflitta a Blatter. Entrambi hanno fatto ricorso al Tas dove venerdì si terrà l'udienza per Platini.